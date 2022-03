Paris 2024: le coup de gueule de Monclar contre la relocalisation du tournoi de basket dans un hall

Invité du Super Moscato Show ce jeudi sur l'antenne de RMC, Jacques Monclar s'est désolé du site prévu pour le tour préliminaire du basket aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Cette première phase aura lieu dans un hall du Parc des Expositions de la porte de Versailles.

Il dénonce "un irrespect à l'égard de l'équipe de France et des joueurs du monde entier". Invité du Super Moscato Show ce jeudi sur RMC, Jacques Monclar a poussé un gros coup de gueule contre la décision de Paris 2024 d’organiser la phase préliminaire du basket dans un hall du Parc des Expositions de la porte de Versailles. Un lieu jugé peu en adéquation avec le prestige des Jeux olympiques et d’un sport aussi populaire et emblématique. "C’est du mépris et de l’irrespect vis-à-vis du basket, mais aussi pour le hand et le volley, a-t-il déploré. Ça représente plus de deux millions de pratiquants. On dit que ce sont des sports de hangar mais ce n’est pas la peine de nous faire jouer dans des hangars. Il n’y aura pas de panier lointain, pas de jumbotron (cube central), pas de climatisation. Par contre on va avoir une fournaise."

En décembre 2020, le comité d'organisation a adapté sa carte des sites, choisissant le Hall 6 du Parc des expositions pour accueillir les tours préliminaires des tournois masculin et féminin de basket, et Bercy pour la phase finale à partir des quarts de finale. Comme révélé par L’Equipe, ce sont des épreuves de gymnastique rythmique et de badminton qui se dérouleront au même moment dans l’Arena 2. "Je n’ai rien contre le badminton. Mais c’est de la méconnaissance vis-à-vis du basket. Demandez à Tony Parker, Boris Diaw, à des gens qui connaissent le contexte. J’ai l’impression que le Cojo, c’est une bulle, ils sont hors sol par moments. Je ne pige pas. J’espère que la FIBA va tenir le coup. Il faut remettre le sport au centre du jeu. On n’est pas là pour faire Disneyland", a insisté Jacques Monclar, ex-joueur aux 201 sélections en équipe de France et actuel consultant pour beIN Sports.

La réponse ferme de Thierry Rey, conseiller spécial de Paris 2024

De Nicolas Batum à Evan Fournier, en passant par Vincent Poirier, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont exprimé leur incompréhension (et leur colère) face à cette décision du comité d’organisation des Jeux de Paris. Thierry Rey, champion olympique de judo 1980 et actuel conseiller spécial de Paris 2024, a tenu à leur répondre dans le Super Moscato Show. "Je trouve que les réactions sont totalement disproportionnées, a-t-il réagi. On a envie de respecter tous les sports dans ces Jeux. Dans le contexte actuel et compte tenu des équipements qu’on a sur Paris et en Île-de-France, ce n’est pas simple. La phase préliminaire pour le basket se passera effectivement Porte de Versailles. On va faire tout ce qu’on peut pour les accueillir dans les meilleures conditions du monde. Les 16 derniers matchs seront à Bercy. On essaie d’articuler ça intelligemment pour que chaque sport puisse y trouver son compte. On ne peut pas dire que c’est du foutage de gueule."

Et d’ajouter : "On doit gérer plein de paramètres. Il faut que tout le projet de Paris 2024, sport par sport, a été accepté par les fédérations internationales et le CIO le 20 décembre 2020. Les gens se réveillent alors qu’il y a eu un travail de fond. Ce n’est pas né avant-hier. Le badminton et la gymnastique rythme et sportive ont des paramètres techniques qui nous obligent à les mettre dans la nouvelle Arena à ce moment-là. Tout le monde veut aller à Bercy. On fait le maximum pour satisfaire tout le monde."