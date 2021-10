PSG: forfait confirmé pour Mbappé contre Lille, Messi incertain

En amont de la réception de Lille, vendredi soir (21h) en Ligue 1, le PSG a confirmé le forfait de Marco Verratti, à l’arrêt pour un mois, et de Kylian Mbappé, qui souffre d’une infection ORL.

Son absence avait été pressentie et anticipée tout au long de la semaine : elle a été confirmée par le traditionnel point médical du Paris Saint-Germain, qui a été publié ce jeudi. Dans celui-ci, le club a confirmé que Kylian Mbappé serait forfait pour la réception de Lille, ce vendredi (21h), tout comme Marco Verratti, qui est indisponible pour quatre semaines après un choc subi face à l’Olympique de Marseille le week-end dernier.

Mbappé devrait être de retour pour la C1

Dans son communiqué, le PSG indique que Mbappé "poursuit son traitement pour son infection ORL". L’attaquant français était déjà incertain depuis mardi, date à laquelle sa maladie avait été révélée. Il devrait toutefois reprendre l’entrainement "en début de semaine prochaine", à en croire le club, qui aimerait le voir rétabli d’ici mercredi prochain, afin qu’il puisse prendre part au match de Ligue des champions contre le RB Leipzig.

En attendant, Mbappé devrait cruellement manquer à son équipe. Toutes compétitions confondues, il a déjà été impliqué sur 14 buts cette saison, deux fois plus que n’importe lequel de ses coéquipiers… et plus que Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Lionel Messi réunis. Ce dernier n’a par ailleurs pas participé à l’entrainement du club, ce jeudi. Si l’on anticipait un éventuel forfait, le sextuple Ballon d’or n’a pas été inclus dans le point médical.

Les statistiques de Mbappé depuis le début de la saison au PSG © RMC Sport

Messi incertain

Si aucune mention de Lionel Messi n'était faite dans le communiqué du club, l'Argentin n'a pas participé à la séance collective du jour. Le meneur de jeu ressent une "gêne musculaire", selon Mauricio Pochettino, qui laisse entendre que le joueur est incertain contre les Lillois.

Un mois d'arrêt confirmé pour Verratti

Pour Marco Verratti, c’est simplement une confirmation. Touché contre l’OM, le milieu italien "souffre de la hanche gauche avec une lésion profonde des muscles obliques", ce qui lui vaudrait une indisponibilité de quatre semaines "selon son évolution". Une longue absence qui pourrait lui faire rater trois journées de Ligue 1, mais aussi l’échéance la plus importante de cette fin d’année pour le PSG: le match retour face à Manchester City en C1, le 24 novembre.

Le communiqué fait aussi le point sur le reste des absences. Sergio Ramos, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG, est toujours en reprise. Il pourrait commencer à s’entrainer avec le groupe progressivement "dans le courant de la semaine prochaine". Quant à Leandro Paredes, sa lésion du quadriceps gauche évolue bien. Il devrait pouvoir retrouver l’équipe "après la prochaine trêve internationale", soit à la mi-novembre.