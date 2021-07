Reims: grosses ambitions de jeu pour Garcia, qui cite le Barça et Salzbourg

Interrogé dans le RMC Football Show ce jeudi, Oscar Garcia a précisé les ambitions de jeu qu'il souhaite mettre en place avec le Stade de Reims cette saison. Elles sont grandes.

Oscar Garcia est un homme ambitieux. Le nouvel entraîneur de Reims a dévoilé ce jeudi quelques indiscrétions sur la manière dont va jouer le club cette saison en Ligue 1. L'ancien technicien de Saint-Etienne aimerait jouer avec le ballon comme le Barça et sans comme Salzbourg.

"Oui c'est ce que je veux, même s'il y a des matchs où on ne pourra pas le faire. Mais c'est l'idée. Les joueurs techniques jouent très bien au ballon mais avec le football moderne, ça ne suffit pas. On doit faire plus de choses, c'est ça qu'il faut travailler", a expliqué l'Espagnol dans le RMC Football Show.

Pas de schéma tactique privilégié

Concernant le futur système de jeu, le technicien du Stade de Reims a préféré entretenir le suspense. "Une défense à trois? Pas du tout, l'important c'est la philosophie, pas le système de jeu. Tu peux commencer avec un système de jeu et changer. Pour moi, ce n'est pas important, tu peux jouer à trois, à quatre. Il n'y a pas de problème. On essaie de travailler avec deux, trois systèmes tactiques qu'on pourra utiliser cette saison."

Nommé entraîneur du club champenois le 23 juin dernier, l'Espagnol se réjouit du travail effectué ces dernières semaines. "Je suis très content ici. Tout ce qu'ils m'ont expliqué durant la pré-saison est passé. On a un centre de formation parfait pour travailler, on a de jeunes joueurs. C'est comme ça que j'aime travailler." Pour l'instant, le travail semble porter ses fruits puisque Reims a remporté quatre de ses cinq matchs amicaux (victoires face à Auxerre, le Paris FC, Valenciennes, Chambly, défaite face à Lens). Les Rémois doivent affronter Hoffenheim ce samedi à 15h30 pour une répétition générale, avant de débuter le championnat par un déplacement à Nice, dimanche 8 août à 15 heures.