Ligue 1: le calendrier complet de la saison 2021-2022, avec les principales affiches

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi midi le calendrier de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Lille, champion de France en titre, débutera à Metz alors que le PSG se déplacera chez le promu troyen.

La Ligue de football professionnel a levé le voile sur le calendrier de Ligue 1 de la saison 2021-2022. Sacré champion de France, Lille commencera sur le terrain de Metz le week-end du 6, 7, 8 août. Le PSG, son dauphin, sera aussi en déplacement, sur le terrain de Troyes, promu après son titre de champion de Ligue 2. Les Parisiens affronteront Strasbourg lors de la deuxième journée, puis Brest, Reims et Clermont avant le choc face à Lyon (J6).

>> Le calendrier complet de la saison

6, 7 et 8 août 2021

Monaco - Nantes

Rennes - Lens

Strasbourg - Angers

Lyon - Brest

Troyes - PSG

Montpellier - Marseille

Bordeaux - Clermont

Nice - Reims

Metz - Lille

Saint-Etienne - Lorient

Une entame plutôt douce pour l'OL et le PSG

Lyon et son nouvel entraîneur Peter Bosz défieront Brest et son nouveau technicien, Michel Der Zakarian, au Groupama Stadium. Ils enchaineront avec un calendrier plutôt favorable (Angers, Clermont, Nantes, Strasbourg) jusqu'au choc face au PSG au Parc des Princes (J6). Monaco, qui a complété le dernier podium, recevra Nantes.

Un alléchant Montpellier-Marseille pour les vacanciers

L’OM s’offrira, lui, un déplacement à Montpellier qui ravira les vacanciers, nombreux dans la région à cette période de la saison. Les hommes de Jorge Sampaoli affronteront ensuite Bordeaux, Nice et Saint-Etienne avant un choc à Monaco (J5).

Cette entrée en matière réserve peu de grosses affiches. Au coude à coude tout au long de la saison dernière dans la course à l’Europe, Rennes et Lens seront opposés pour débuter cette saison. Promu dans l’élite pour la première fois de son histoire, Clermont se déplacera à Bordeaux, toujours engagé dans un processus de rachat. Nice, qui attend toujours Christophe Galtier comme entraîneur, affrontera Reims du revenant Oscar Garcia. Enfin, Saint-Etienne et Lorient complètent le casting.



A un peu moins d’un mois et demi du début de la saison, une grande incertitude règne encore sur la diffusion du championnat. Le 11 juin dernier, la LFP a attribué huit matchs par journée à Amazon et deux à Canal+, qui bénéficie d’une sous-licence de la part de Canal+, pour un montant total de 663 millions d’euros. S’estimant lésé, Canal+ a annoncé son retrait, même si la LFP assure que celui-ci n’a pas été formalisé. "On a un contrat avec beIN Sports (332 millions d'euros annuels et une sous-licence à Canal+) qui n'a pas manifesté, à date, sa volonté de le résilier", a récemment confié Vincent Labrune, patron de la Ligue.

Les dix meilleures affiches d'Amazon

Amazon a aussi récupéré les dix meilleures rencontres de la saison. La plateforme en ligne a dévoilé ses choix, jeudi. Sans surprise, les chocs OM-PSG (24 octobre) et PSG-OM (17 avril) ont été retenus par Amazon. Tout comme PSG-OL (19 septembre), OL-PSG (9 janvier), Lille-PSG (6 février), PSG-Monaco (12 décembre), OL-OM (21 novembre), OM-OL (1er mai), Saint-Etienne-OL (3 octobre) et OM-Nice (20 mars).

Le programme de la 2e journée

14, 15 et 16 août 2021

PSG - Strasbourg

Angers - Lyon

Marseille - Bordeaux

Brest - Rennes

Lille - Nice

Lorient - Monaco

Lens - Saint-Etienne

Clermont - Troyes

Reims - Montpellier

Nantes - Metz

Le programme de la dernière journée

21 mai 2022

Angers - Montpellier

Brest - Bordeaux

Clermont - Lyon

Lens - Monaco

Lille - Rennes

Lorient - Troyes

Marseille - Strasbourg

Nantes - Saint-Etienne

PSG - Metz

Reims - Nice