Test event triathlon dans la Seine: Cassandre Beaugrand qualifiée pour les JO de Paris 2024

Cassandre Beaugrand a décroché ce jeudi sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en terminant deuxième du test-event dans la capitale française.

La triathlète britannique Beth Potter a remporté jeudi à Paris le test event des JO-2024, moins d'un an avant l'échéance olympique dans la capitale, sur un parcours identique offrant deux boucles de natation dans la Seine.

Leader dans la course au Championnat du monde, Potter a battu au sprint la Française Cassandre Beaugrand, sa dauphine, dans cette répétition des Jeux. Une générale tant pour les triathlètes que l'organisation, moins de deux semaines après le raté de la natation en eau libre, dont la compétition test a été annulée faute de qualité d'eau suffisante.

Beaugrand dans la course pour le titre mondial

Cette course au format olympique, à savoir 1.500 m de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied, a souri à Potter, dominée cette année par Beaugrand dans le format sprint, réduit de moité. A 26 ans, la Française reste dans la course au titre mondial avant la finale des World Triathlon Championships Series (WTCS) le 24 septembre à Pontevedra, en Espagne, où les points seront multipliés.

L'Allemande Linda Lindemann complète le podium, d'un souffle devant la jeune Française Emma Lombardi (4e). L'actuelle N.1 mondial, la Britannique Georgia Taylor-Brown, vice-championne olympique et du monde, touchée à un mollet le mois dernier, était absente.