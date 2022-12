JO de Paris 2024: quels sont les prix des places pour la première phase de la billetterie

Depuis le 1er décembre dernier, il est possible de s’inscrire en ligne pour un tirage au sort offrant la possibilité d’acheter des billets pour les JO de Paris 2024. Le prix de vente, qui commence à 24 euros pour tous les sports, est connu pour chacune des disciplines.

À un peu plus d’un an et demi du lancement des Jeux olympiques de Paris 2024, la billetterie prend forme. S’il est possible de s’inscrire à un tirage au sort depuis le 1 er décembre et jusqu’au 31 janvier, les prix des tickets sont accessibles sur le site de l’événement. Pour la plupart des sports, les places sont découpées en quatre catégories, avec un tarif qui commence à 24 euros et dont la moitié ne dépasse pas les 50 euros. Au total, près de trois millions de billets vont s'écouler lors de cette première phase de vente sur les 10 millions disponibles pour les Jeux olympiques (3,4 millions pour les épreuves paralympiques, ndlr). Les heureux élus choisis par le tirage au sort recevront par mail leur créneau de vente, planifié lui du 15 février au 15 mars.

Un créneau de 48h pour les tirés au sort

Ce seront finalement 13 millions de billets qui seront mis en vente pour l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques, dont 80% accessibles au grand public et 20% pour les hospitalités et les parties prenantes de Paris 2024 (collectivités partenaires, diffuseurs…).

Les membres du Club Paris 2024 - près d'un million selon les organisateurs début décembre - pourront eux bénéficier des quatre premiers jours pour choisir leurs billets, du 15 au 18 février. Tous les candidats retenus se verront attribuer un créneau de 48 heures pour composer leurs packs de trois sessions olympiques pour tous les sports, sauf pour le surf à Tahiti, qui n'a pas de billetterie. La limite est fixée à six billets par session et 30 billets maximum.

Près de 80% des sessions seront ouvertes à la vente, les 20% restants étant constitués de billets pour des finales très demandées (basket, 100 m en athlétisme...). La billetterie est entièrement numérique pour éviter au maximum la fraude. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'être tirés au sort, une deuxième phase de vente, mais à l'unité cette fois, débutera au mois de mai 2023, là encore avec un tirage au sort. Seront aussi accessibles à la vente lors de cette deuxième phase les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et enfin, à la fin de 2023, une dernière chance sera offerte pour tenter de venir sur les sites des JO, avec une dernière phase de vente à l'unité.

La fourchette des prix par discipline:



Athlétisme : de 24 à 690€

Aviron : de 24 à 120€

Badminton : de 24 à 240€

Basketball : de 24 à 280€

Boxe : de 24 à 210€

Breakdance : de 24 à 120€

Canoë-kayak : de 24 à 175€

Cyclisme : de 24 à 180€

Équitation : de 24 à 180€

Escalade : de 24 à 90€

Escrime : de 24 à 150€

Football : de 24 à 200€

Golf : de 24 à 150€

Gymnastique : de 24 à 260€

Haltérophilie : de 24 à 180€

Handball : de 24 à 200€

Hockey sur gazon : de 24 à 120€

Judo : de 24 à 150€

Lutte : de 24 à 190€

Sports aquatiques (natation, plongeon, water-polo) : de 24 à 260€

Rugby à 7 : de 24 à 170€

Skateboard : de 24 à 120€

Taekwondo : de 24 à 130€

Tennis : de 24 à 170€

Tennis de table : de 24 à 160€

Tir : de 24 à 45€

Tir à l’arc : de 24 à 100€

Triathlon : de 24 à 40€

Voile : 24€

Volleyball : de 24 à 180€

Beach-volley : de 24 à 240€