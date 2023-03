Un problème d’eau non-potable à l’origine d’une énorme intoxication alimentaire à l’INSEP

Début février à l’INSEP, des dizaines de sportifs avaient été victimes d'une intoxication alimentaire. Un problème sanitaire causé par une erreur humaine et le raccordement du réseau d’eau non potable à celui de l’eau potable à l'extérieur du centre national.

Le mystère des vomissements, des maux de ventres et des diarrhées à l’INSEP est levé. On connait désormais la raison de la grosse intoxication alimentaire qui a touché plusieurs dizaines d'athlètes au centre national au début du mois de février.

Selon les informations révélées par le journal Le Parisien, une inversion des raccordements entre les réseaux d'eau potable et d'eau non potable est à l'origine de l'incident et des problèmes de santé des sportifs touchés.

Après l'identification d'un problème autour de l'eau, les prévèlements réalisés ont confirmé que de l'eau usée non potable et destinée à l’arrosage du Bois de Vincennes avait servi à l'alimenter l'INSEP. L'intoxication allimentaire des dizaines de sportif tire donc son origine en-dehors de la structure olympique.

"Cette contamination fait suite à la réparation d’une bouche d’arrosage, alimentée par le réseau d’eau non potable géré par la Direction des espaces verts et de l’environnement, dans le Parc Floral, à proximité de l’Insep, a confirmé Eau de Paris auprès du quotidien. Une intervention technique a entraîné une mauvaise connexion entre le réseau d’eau non potable (qui sert à l’arrosage) à celui d’eau potable."

Après avoir fait distribuer de nombreuses bouteilles d'eau à ses pensionnaires depuis l'incident et fait préparer les repas en extérieur (faute d'eau potable pour cuisiner), l'INSEP devrait rapidement en terminer avec la décontamination de son réseau. Au sein de l'institution sportive et des organismes de réseau de eaux, on assure que tout va être mis en oeuvre pour que cet incident "extrêmement rare" ne se reproduise pas à l'avenir.