EN DIRECT - Mondiaux de judo: deux chances de médaille pour la France avec Buchard et Khyar

Walide Khyar est resté quelques secondes assis sur le tatami. Attendait-il le ralenti de la superbe action de son adversaire? Hifumi Abe n'a pas trainé face au Français. En 32 secondes, le triple champion du monde et champion olympique a jeté Khyar sur le dos avec un magistral sode tsuri komi goshi (mouvement de hanche). Khyar va avoir l'opportunité de se rattraper et de monter sur le podium. Il devra battre le Sud-Coréen An Baul, ancien champion du monde et vice-champion olympique 2016.

Comme Walide Khyar, Amandine Buchard tentera de remporter une médaille de bronze aujourd'hui à Doha. La moins de 52 kilos s'est dépêtrée de la Sud-Coréenne Jang Seyun, et encore une fois grâce à son kata-guruma (roue autour des épaules). Elle rencontrera la perdante de la demi-finale entre la Hongroise Pupp et l'Ouzbeke Keldiyorova.

Le programme:

17h02: Buchard-Pupp (HON), combat pour la médaille de bronze

17h45: Khyar-Baul (CDS), combat pour la médaille de bronze