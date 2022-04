Judo (championnats d'Europe): "Aucune appréhension", Pinot ne craint pas de revoir Schmitt

Margaux Pinot vise une troisième couronne européenne ce samedi à Sofia. La judoka française attend la décision du procès en appel qui l’oppose à son ancien coach et compagnon, Alain Schmitt, le 10 juin. Engagée sur les tatamis bulgares, elle pourrait croiser celui qui est devenu entraîneur national de l’équipe locale. Des retrouvailles qui ne l’angoissent pas, assure-t-elle.

C’est l’acte 4 du feuilleton qui oppose Margaux Pinot à Alain Schmitt. Il y a eu cette nuit de novembre toujours nimbée de mystère où Pinot accuse son ancien compagnon et entraîneur de l’avoir rouée de coups, puis le procès en première instance où Schmitt a été relaxé puis le procès en appel qui attend son dénouement le 10 juin. A Sofia, lors des championnats d’Europe, les deux pourraient se croiser dans la petite salle d’échauffement de l’Armeec Arena bulgare. Ce vendredi, pour le début des hostilités avec les catégories légères, Schmitt est resté en tribune, dans un t-shirt blanc floqué Bulgaria Judo Team. Le Lorrain a donné de la voix pour ses combattants, laissant le rôle de coach sur la chaise au bord du tatami à d’autres.

Ce samedi, Schmitt descendra-t-il au bord du tapis pendant que Pinot le foulera? La Française ne craint pas des retrouvailles: "Aucune appréhension, avoue-t-elle. Je vais voir, en tout cas je serai focus sur ma compétition." Au début du mois à Antalya, pour un tournoi estampillé Grand Chelem, Pinot avait eu peur de recroiser Schmitt. Il n’avait pas fait le déplacement. Depuis l’éclatement de cette affaire en novembre dernier, Pinot s’est éloignée du club de l’Etoile Sportive de Blanc-Mesnil où elle était licenciée et coachée par Schmitt. Dans son coin, aidée par l’ancien international Issam Nour, elle a repris la préparation physique puis opté pour le club de Montreuil: "Ils m’accompagnent positivement, c’est un cadre serein. Ils sont là pour moi."

La championne olympique 2002 par équipe a eu besoin de souffler dès la médiatisation de son affaire retombée. Le chemin de l’entraînement, des compétitions, des podiums lui ont redonné le sourire même si le point final de l’histoire n’a pas été écrit par la cour d’appel. Elle se dit "heureuse, épanouie, bien dans son kimono et je pense que ça se voit". En février, elle réussit l’exploit de remporter le tournoi de Paris en sortant tout ce qui se fait de bien parmi les étrangères. Un drôle de moment, inattendu, qui a scotché beaucoup de supporters. Sur son visage ce jour-là se dessinait une bataille intérieure que l’on devinait aussi ardue que l’opposition présente en face.

"Ce que j’ai surmonté demande beaucoup de force"

En Turquie, ce mois-ci, elle a confirmé ses bonnes dispositions en terminant troisième, battue par sa compatriote Marie-Eve Gahié, qu’elle pourra retrouver en quart de finale aujourd’hui. L’équipe de France s’est vite soudée autour de la Besançonnaise. Au procès en appel, Axel Clerget et Fanny-Estelle Posvite, membres de l’équipe actuelle étaient présents sur les bancs en bois du Palais de justice. A Sofia, ils sont absents mais d’autres ont pris le relais autour de la moins de 70 kilos. Dans l’éventualité de retrouvailles avec Schmitt: "On sait que ça va être difficile pour elle, admet Amandine Buchard. On va être soudés, on va faire qu’elle ne sorte pas de sa compétition. C’est possible qu’il soit là mais nous on sera là pour elle. Margaux c’est une fille qui a un gros mental, elle passera outre et saura s’appuyer sur nous si besoin. Je pense que ça se passera bien."

Relaxé en première instance, Schmitt n’a pas d’interdiction de contact avec Pinot. Il s’épanouit en Bulgarie. Il nous disait il y a quelques semaines: "Ici, je vis." L’athlète des moins de 70 kilos est de l’autre côté du tableau. La probabilité qu’elle monte face à Pinot est faible. La Française a marqué cet Euro, important en vue des Mondiaux fin octobre en Ouzbékistan.

"Ce que j’ai surmonté et fait demande beaucoup de force et peu de gens se rendent compte, appuie Pinot, de tout ce que j’ai traversé. J’espère que j’en ferai un atout pour les compétitions." Les Europe, ça la connait. En quatre participations, elle n’a jamais fait moins bien que médaille d’argent. Pinot avance en terrain connu.