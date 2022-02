Judo: Clarisse Agbegnenou annonce sa grossesse, six mois après ses deux médailles d'or aux JO

Double championne olympique à Tokyo l'été dernier, la judokate française Clarisse Agbegnenou (29 ans) a annoncé ce lundi sa grossesse. L'athlète avait fait part de ses envies de maternité après les Jeux.

Dans une interview accordée à RMC Sport en octobre dernier, soit un peu plus de deux mois après avoir décroché ses deux médailles d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, Clarisse Agbegnenou assumait assez clairement ses envies de maternité. "Je laisserai tout venir, confiait-elle. Je ne me ferme pas de porte. Par contre, à un certain moment si ça ne vient pas, ça ne sera plus possible. Si ça ne vient pas, disons d’ici mars 2022, je laisserai tomber. Et si ça vient, je reviendrai après." Visiblement, la "mission" bébé est un succès.

Dans un message posté ce lundi sur les réseaux sociaux, la judokate française de 29 ans annonce sa grossesse.

"Je reviendrai pour les Jeux de Paris 2024"

"J’ai eu beaucoup de messages liés à mon absence sur le Grand Slam de Paris (le week-end dernier, ndlr) et sur quand est-ce que je ferai mon retour sur les tatamis, écrit-elle. Je vous annonce officiellement que je ne reprendrai pas tout de suite car je suis enceinte."

Et la championne d'exprimer son bonheur: "C’est une chose que j’attendais avec impatience en tant que femme!! Je fais donc une pause dans ma carrière de judokate. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour les Jeux olympiques de Paris 2024."