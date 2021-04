Judo: première médaille internationale pour Léa Fontaine, vice-championne d'Europe

A 19 ans, Léa Fontaine a décroché l’argent lors des championnats d’Europe de judo. Dans la catégorie des +78 kg, elle s'est inclinée en finale contre Kayra Sayit.

La judokate française Léa Fontaine a remporté, à 19 ans, sa première médaille internationale dans la catégorie des +78 kg. Elle est vice-championne d’Europe après sa défaite en finale contre la Turque Kayra Sayit (ippon), dimanche à Lisbonne.

Sayit, 5e mondiale et médaillée de bronze aux deux dernières éditions des Championnats du monde (2018 et 2019), succède au palmarès européen à Romane Dicko, qui représentera la France aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) dans cette catégorie des +78 kg. En finale, Fontaine, double championne d'Europe chez les juniors en 2019 et 2020, n'a rien pu faire contre Sayit, qui retrouve l'or européen remporté il y a cinq ans.

Huit médailles au total

L'équipe de France a décroché deux autres médailles lors de cette dernière journée des championnats d'Europe 2021 à Lisbonne: le bronze pour Fanny Estelle Posvite (non sélectionnée pour les Jeux de Tokyo) dans la catégorie des -78 kg et Alexandre Iddir en -100 kg, qui conforte sa position de prétendant numéro 1 au billet olympique en jeu dans la catégorie.

Sans ses deux têtes d'affiche, Teddy Riner (+100 kg) et Clarisse Agbegnenou (-63 kg), l'équipe de France rentre du Portugal avec huit médailles, dont le titre pour Amandine Buchard (-52 kg).