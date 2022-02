Paris Grand Slam: victorieuse après son affaire de violences conjugales, Pinot savoure

Margaux Pinot a brillé ce dimanche, pour son premier tournoi de judo, le Paris Grand Slam 2022, depuis le début de l'affaire de violences conjugales qui l'oppose en justice à son ancien entraîneur et compagnon Alain Schmitt. La judokate savoure son sacre après des semaines difficiles.

Les images de son visage tuméfié ne sont pas oubliées, mais ce sourire sur le visage de Margaux Pinot faisait plaisir à voir ce dimanche, après sa victoire au Paris Grand Slam. Il s'agissait du premier tournoi de la judokate française depuis début décembre et la révélation de l'affaire l'opposant à Alain Schmitt, son ancien entraîneur et compagnon qu'elle accuse de violences conjugales.

"J'étais un peu au fond du trou ces derniers mois"

"Ça fait du bien parce que j'étais en sensations. Quand je ne réfléchis pas à mon judo, ça passe plus facilement que sur d'autres compétitions. J'étais un peu au fond du trou ces derniers mois et je voulais remercier les personnes qui m'ont tirée vers le haut, qui ont été présents, mon nouveau sponsor qui m'a contacté pour aussi un peu me sortir de là, mes parents et les quelques amis qui ont été présents", salue Margaux Pinot.

La France a terminé la compétition parisienne avec 11 médailles: trois en or, une en argent et sept en bronze. Et termine deuxième nation de ce Paris Grand Slam, derrière le Japon avec ses 18 podiums pour sept titres au total.