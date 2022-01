Judo: Pinot "heureuse" de reprendre la compétition, après l'affaire de violences conjugales

La championne olympique française Margaux Pinot va participer à son premier tournoi de judo, le Paris Grand Slam 2022, depuis le début de l'affaire de violences conjugales qui l'oppose en justice à son ancien entraîneur et compagnon Alain Schmitt. "J'ai beaucoup hésité à m'inscrire, (...) mais il y avait l'envie", confie-t-elle à RMC Sport.

Deux mois après son apparition le visage tuméfié face aux médias, Margaux Pinot reprend la compétition. La judoka française de 27 ans avait été au coeur de l'actualité début décembre, après avoir porté plainte pour violences conjugales contre son (désormais ancien) compagnon et entraîneur Alain Schmitt. Ce dernier, relaxé en première instance, devra encore faire face à la justice, le parquet ayant fait appel du jugement. En attendant ce deuxième procès, la médaillée d'or olympique à Tokyo est "heureuse" de prendre part au tournoi de Paris à l'Accor Arena de Bercy (5-6 février).

"Je suis heureuse de reprendre la compétition, avec l'envie de faire mon judo, de retrouver des sensations et le bien-être que je pouvais éprouver en compétition. J'ai beaucoup hésité à m'inscrire. Je n'ai pas beaucoup d'entraînements dans les jambes depuis le retour des Jeux et ce qu'il s'est passé. Mais il y avait l'envie", confie-t-elle, dans des propos recueillis par RMC Sport.

Face au "regard des autres"

"Surprise" par la couverture médiatique de son affaire et par l'engagement "énorme" de l'équipe de France de judo et de nombreux athlètes en sa faveur, Margaux Pinot admet que son retour sur les tatamis n'a pas été simple au début: "Le regard des autres, j'ai pu l'affronter quand je suis retournée dans le monde du judo, à l'Insep et dans mon club. Cela a été plus ou moins difficile, mais j'ai les épaules pour affronter ce genre d'événement. Je vais essayer de rester focalisée sur les mes performances et gérer tout ça".

La triple championne de France, épaulée par un nouvel entraîneur, "mise" sur son "expérience" pour poursuivre sa progression. "J'ai perdu des gens au niveau de mon entourage, signale-t-elle toutefois. Ils ont un peu changé leur attitude par rapport à tout ça. Mais ma famille et mes amis sont présents".

Quant à l'aspect purement sportif, l'objectif est de faire bonne figure dans ce Paris Grand Slam 2022. "Une compétition réussie, dit-elle, ce serait d'être dans un bon jour, de prendre du plaisir, des repères et avoir le smile".