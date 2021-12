Violences conjugales: Margaux Pinot dévoile son visage tuméfié, le parquet fait appel de la relaxe

Le parquet va faire appel de la relaxe prononcée en comparution immédiate concernant Alain Schmitt, accusé de violences conjugales sur la championne olympique Margaux Pinot. La judokate a posté une photo sur les réseaux sociaux, montrant son visage tuméfié.

L'oeil gauche est gonflé à l'extrême, tout comme le nez et une partie du front, des coupures et hématomes tapissent désormais son visage. Margaux Pinot a eu le courage de poster une photo d'elle sur les réseaux sociaux ce mercredi, après l'annonce de la relaxe concernant son entraîneur et compagnon Alain Schmitt.

"J’ai été insultée, rouée de coups de poings, ma tête a été frappée au sol"

Avec un message: "Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur. J’ai été insultée, rouée de coups de poings, ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée."

"J’ai cru mourir, j’ai réussi à m’enfuir pour me réfugier chez mes voisins qui ont immédiatement appelé la police, complète-t-elle. J’ai plusieurs blessures dont une fracture au nez et 10 jours d’Interruption Temporaire de Travail. Aujourd’hui la justice a décidé de le relaxer. Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures, et le sang jonchant le sol de mon appartement? Que manquait-il? La mort au bout, peut-être? C'est probablement le judo qui m'a sauvé. Et mes pensées sont aussi pour celles qui ne peuvent pas en dire autant."

Arrêté dans la nuit de samedi à dimanche en Seine-Saint-Denis pour des violences conjugales sur la judokate médaillée d'or olympique à Tokyo, Alain Schmitt a été jugé en comparution immédiate mardi soir à Bobigny. Il a été relaxé. Mais le parquet fait appel de la décision, comme annoncé par l'Est Républicain.