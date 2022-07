Médias: l'abonnement à Amazon Prime augmente

Amazon annonce ce mardi à ses abonnés que son offre pour accéder à Prime et donc au Pass Ligue 1 augmentera. Il faudra désormais débourser 69,90€ par an ou 6,99€ par mois pour accéder au service.

L’abonnement à Prime grimpe. Amazon annonce à ses clients l’augmentation de ses tarifs pour son service permettant notamment d’accéder au Pass Ligue 1. À partir du 15 septembre, il faudra s’acquitter de 69,90€ par an et non plus 49€ annuels pour accéder à la plateforme. Un abonnement mensuel reste possible, mais passe de 5,99€ à 6,99€.

Une nouvelle offre pour le Pass Ligue 1

Dans son annonce, Amazon précise que "ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime en France’" et rappelle ses "efforts à constamment améliorer le programme Prime". Cette hausse fait suite à l’annonce de la baisse de son prix pour le Pass Ligue 1, service permettant de visionner 80% des matchs de l’élite et de Ligue 2. Le tarif de 12,99€ par mois, en plus donc de l’abonnement à Prime, reste en vigueur mais il est désormais possible de payer 99€ par an, et même 89€ en cas de souscription avant le 29 août.

Une offre SFR avec Amazon Prime, RMC Sport et beIN Sports

Pour rappel, à partir de ce mercredi, il sera possible de prendre un abonnement Prime Video avec le Pass Ligue 1 et RMC Sport avec SFR pour 20€ par mois. Une autre formule comprenant en plus beINSports sera aussi proposée, pour 30€ par mois. La nouvelle saison de Ligue 2 démarre ce samedi 30 juillet, six jours avant le coup d’envoi de la Ligue 1 2022-2023.