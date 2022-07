Ligue 1 2022 - 2023 : Amazon propose le pass à tout petit prix pour toute la saison

Que vous soyez ou non abonné Amazon Prime, vous avez encore le temps de profiter de l’offre sur le pass Ligue 1 Amazon.

Cet été et jusqu’au 28 août inclus, Amazon propose à ses abonnées Amazon Prime de bénéficier d’un tarif préférentiel sur le pass Ligue 1. Celui-ci descend à 89 euros par an au lieu de 99 euros par an, vous accédez ainsi à tous les matchs de la saison pour votre plus grand plaisir.

Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez tester le service Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours puis vous abonner pour 5,99 euros par mois et accéder ainsi au pass Ligue 1 à 89 euros par an seulement. Fini le temps où vous vous lamentiez de ne pas pouvoir regarder tous les matchs Ligue 1 que vous vouliez. Cette offre rend le football de qualité accessible à tous et vous permet de vous délecter des rencontres sportives seul ou entre amis.

Regardez la Ligue 1 Uber Eats pour pas cher avec Amazon

Retrouvez tous les matchs de la Ligue 1 et soutenez votre équipe préférée en assistant en simultané et en temps réel aux actions des joueurs et aux événements qui rythment le jeu. Tout le programme de la saison est accessible via votre pass en promotion à 89 euros par an, soit 10 euros de réduction sur l’année. Pour cela, vous pouvez créer un compte Amazon Prime et vous abonner au service pour 5,99 euros par mois si ce n’est pas déjà fait car seuls les membres Amazon Prime peuvent posséder un pass Ligue 1. Vous avez jusqu’au 28 août inclus pour profiter du petit prix sur le pass, alors faites vite. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à vous installer confortablement et regarder les différents matchs pour ne pas en perdre une miette et être aux premières loges. Vous saurez par la même occasion si le PSG remportera la Ligue 1 cette année encore ou si une autre équipe lui volera le titre.

