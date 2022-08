Championnat d’Europe de natation: exploit du relais français, en bronze sur le 4x200m

Le relais français 4x200m nage libre a décroché une médaille de bronze lors des Championnats d’Europe de natation, mercredi en Italie. Une sacrée performance pour le quatuor Salvan-Yebba-Tesic-Fuchs, qui permet aux Bleus d’engranger une deuxième médaille à Rome.

Les derniers noms tricolores médaillés en relais étaient ceux de Yannick Agnel, Clément Lefert, Amaury Leveaux et Gregory Mallet. Dix ans après la dernière breloque française dans le relais 4x200m, Hadrien Salvan, Wissam-Amazigh Yebba, Enzo Tesic et Roman Fuchs ont réussi l’authentique exploit d’arracher la troisième place en finale des Championnats d'Europe de natation, jeudi dans les bassins de Rome (Italie).

Le jeune quatuor français emmené par Salvan, champion de France du 200m nage libre, a pris la troisième place de ce relais relevé en 7’06’’97, derrière la Hongrie de Kristof Milak en or (7’05’’38), et l’Italie en argent sur le fil (7’06’’25).

"C’était incroyable comme moment"

Six semaines après des Mondiaux réussis – deux titres de Léon Marchand sur 200 et 400m 4 nages, huit médailles en tout – les Bleus ont bien failli créer une énorme sensation. A mi-course, et après un passage monstrueux de Yebba, les Français tenaient la tête, eux qui s’étaient classés deuxièmes de leur série (avec Mewen Tomac et non Salvan).

Le dernier passé Tesic n’a pu résister à Milak notamment, mais ce prometteur relais offre sa deuxième médaille à la délégation française à Rome, après la médaille de bronze de l’épreuve technique par équipes de l’équipe de France de natation artistique. De bon augure à moins de deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024.

"C’était incroyable comme moment. Ça lance parfaitement l'équipe de France", s’est félicité sur France 4 Hadrien Salvan, qui a battu au passage son record personnel. "Aux Mondiaux (il y a six semaines), Léon (Marchand) avait fait champion du monde le premier jour, on se disait que si on pouvait faire une petite médaille, ce serait bien pour lancer le truc. Ce n’est pas aussi bien mais pour nous, c'est déjà énorme."