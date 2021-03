Covid: les gymnases et les piscines vont rouvrir pour le sport scolaire

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a confirmé ce vendredi sur BFMTV et RMC la réouverture des gymnases et des piscines pour les écoliers. Les activités en plein air restent autorisées, sauf pour les sports de contact.

Au lendemain de l’annonce du confinement pour quatre semaines dans 16 départements, dont tous ceux de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France, Jean-Michel Blanquer était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce vendredi matin. Il a annoncé un assouplissement des règles pour permettre de maintenir le sport à l’école.

"Pour l'éducation physique et en temps scolaire, les gymnases peuvent rouvrir, c'est l'une des innovations", a confié le ministre.

"Les enfants sont la priorité, c’est affirmé par le Président de la République et le Premier ministre en permanence, poursuit-il pour justifier cette réouverture. Nous pouvons être fiers de cela et nous devons le traduire de manière concrète. Les enfants, les adolescents, les jeunes doivent être notre priorité absolue. Un des problèmes de la jeunesse, c’est le manque d’activité physique, le risque de sédentarité, de problèmes de santé et de déprime."

"La piscine en temps scolaire redevient possible"

"Prenons en compte cela pour continuer les activités sportives de plein air dès lors que ce ne sont pas des activités de contact, c’est très important, ajoute-t-il. Et puis, nous permettons l'éducation physique et sportive en temps scolaire, y compris en milieu fermé, dès lors que le protocole élaboré au premier trimestre est appliqué pour qu’il n’y ait pas de contamination dans ces gymnases. La piscine en temps scolaire redevient possible."

Depuis le 15 janvier, l’accès aux bassins est uniquement réservé aux publics prioritaires comme les athlètes de haut-niveau, les éducateurs et les personnes détenant une prescription médicale. Les piscines n’étaient pas accessibles non plus aux écoles, faisant craindre une augmentation des noyades chez les enfants l’été prochain lors des vacances.

"A l’approche de l’été, c’est très problématique avec le fléau des noyades qui est en constante augmentation à cette période, confiait récemment Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports dans Le Parisien. Or, la seule manière de lutter contre ce phénomène, c’est de savoir nager." Avec cette annonce, les cours de natation à l’école vont pouvoir reprendre.