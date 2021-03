Le sport face au coronavirus en direct: Blanquer confirme la réouverture des gymnases et piscines pour l'EPS

Invité sur BFMTV ce vendredi matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a annoncé les mesures prises pour le sport à l'école. "Pour l'éducation physique et en temps scolaire, les gymnases peuvent rouvrir, c'est l'une des innovations, explique-t-il. Les enfants restent notre priorité. Un des problèmes chez les jeunes, c'est la sédentarité. Nous autorisons l'activité sportive de plein air dès lors que ce ne sont pas des activités de contact. Et puis, nous permettons l'éducation physique en temps scolaire, en milieu fermé, dès lors que le protocole élaboré au premier trimestre est appliqué. La piscine en temps scolaire redevient possible."