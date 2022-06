Mondiaux de natation: deux jours après son impressionnant malaise, Anita Alvarez interdite de concourir

Deux jours après son évanouissement sous l'eau, la Fédération internationale de natation artistique (FINA) n'autorise pas l'Américaine Anita Alvarez à concourir ce vendredi lors de la finale par équipes en natation artistique.

La Fédération internationale de natation (FINA) n'a pas autorisé l'équipe des États-Unis à inclure Anita Alvarez dans sa composition pour la finale par équipes de l'exercice libre en natation artistique, qui aura lieu ce vendredi à partir de 16 heures.

"Ce sport n'est probablement pas pour elle"

Après s'être évanouie mercredi, Anita Álvarez s'est sentie suffisamment rétablie ce vendredi pour revenir à la compétition et quitter la compétition de la plus belle des manières, en participant à la finale de l'équipe libre. La fédération avait annoncé jeudi que ce serait la nageuse elle-même et l'équipe américaine qui décideraient de sa participation. Cependant, ces dernières heures, la situation a pris une tournure différente.

Moins de trois heures avant le départ, la FINA a appelé les États-Unis et ne l'a pas autorisée à s'inscrire. En l'absence d'explications pertinentes après toute la polémique générée par les photos de l'évanouissement et tout ce qui a suivi, le chef des services médicaux des Championnats du monde, Bela Merkely, a déclaré dans les médias hongrois: "Il y a différents types d'athlètes, certains tolèrent bien que la quantité d'oxygène et de dioxyde de carbone varie de cette manière. Mais il y a ceux qui sont plus sensibles. Elle en fait partie. Ce sport n'est probablement pas pour elle."

Les États-Unis seront contraints d'ajouter une nouvelle nageuse à leur routine et de s'entraîner moins de deux heures avant le début d'une compétition qui suscitera une fois de plus l'attention des médecins. Anita Alvarez elle devra assister à l'exercice depuis les tribunes de la piscine de l'île Margarita.

"C’est la dernière chose dont je me rappelle"

La nageuse Anita Alvarez était tombée inerte au fond du bassin après sa performance en natation synchronisée, mercredi lors des Mondiaux de natation à Budapest. Dans des images tournées par des caméras placées sous l'eau, on y voit Andrea Fuentes, son entraîneure, se diriger vers elle en nageant, après s’être jetée à l’eau pour la secourir et la remonter à la surface alors que les sauveteurs n’avaient pas réagi. Des images choquantes, qui ont fait le tour des réseaux sociaux.

Au lendemain de cet acte héroïque, la nageuse américaine a raconté ses derniers souvenirs avant son malaise. "Je me souviens que j’avais la sensation de faire vraiment une super performance, ma meilleure de loin, pas seulement sur la manière dont je performais mais surtout parce que je profitais et que je vivais le moment, explique, sur NBC, l’athlète qui a participé deux fois aux Jeux olympiques. Je me sentais vraiment heureuse et fière. A la toute fin, je me souviens du dernier mouvement de bras que j’ai fait. C’était un mouvement de bras si simple, si petit mais j’ai tout donné et je me souviens être en train de descendre (dans l’eau, ndlr) et me dire: ‘oh, oh, je ne me sens pas super bien’. C’est la dernière chose dont je me rappelle."