EN DIRECT - Mondiaux de natation: suivez la dernière journée, avec trois chances de médailles pour les Bleus

Les championnats du monde de natation se terminent ce samedi à Budapest. Avec huit breloques (2 en or, 4 en argent et 2 en bronze), la délégation tricolore peut ajouter trois nouvelles médailles grâce aux relais 4x100m 4 nages et Damien Joly sur 1500m.

Le tableau des médailles avant cette dernière journée 1. États-Unis: 15 or, 8 argent, 14 bronze. Total: 37 2. Australie: 6 or, 8 argent, 1 bronze. Total: 15 3. Italie: 5 or, 1 argent, 4 bronze. Total: 10 4. Chine: 5 or, 6 bronze. Total: 11 5. Japon: 2 or, 6 argent, 3 bronze. Total: 11 6. Canada: 2 or, 4 argent, 3 bronze. Total: 9 7. France: 2 or, 4 argent, 2 bronze. Total: 8 8. Hongrie: 2 or. Total: 2 8. Roumanie: 2 or. Total: 2



Le récap de la matinée Les deux relais français du 4x100 m quatre nages ont obtenu leur qualification pour leur finale, samedi aux Mondiaux de natation de Budapest. Avec Léon Marchand et Maxime Grousset dans ses rangs, le relais masculin a réalisé le deuxième meilleur temps des séries matinales (3'32''98), à sept centièmes des Etats-Unis. Avec Yohann Ndoye-Brouard et Antoine Viquerat, ils seront de retour dans le bassin de la Duna Arena ce vendredi à 19h20. Avec un chrono de 4'01''45, le relais féminin emmené par Marie Wattel s'est qualifié avec le huitième temps des séries, dominées par les Australiennes en 3'56''77. >> Les résultats de la matinée pour les Bleus



Le programme de la dernière soirée de finales 18h02 : Finale 50m dos messieurs 18h09 : Finale 50m brasse dames 18h17 : Finale 1500m nl messieurs / Damien Joly 18h47 : Finale 50m nl dames 19h01 : Finale 400m 4n dames 19h20 : Finale relais 4X100m 4n messieurs / France (Ndoye-Brouard, Viquerat, Marchand, Grousset) 19h38 : Finale relais 4X100m 4n dames / France (Terebo, Blanchetière, Wattel, Bonnet)



Bonjour à tous Après une journée de vendredi couronnée d'une médaille d'argent pour Mélanie Hénique et du bronze pour Maxime Grousset, l'équipe de France de natation termine ses championnats du monde ce samedi dans le bassin de Budapest. Trois chances de médailles pour les Bleus, avec les relais 4x100m 4 nages et le 1500m.