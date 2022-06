Mondiaux de natation: les deux relais français 4x100 4 nages en finale, trois chances de médaille ce samedi

Les relais tricolores masculin et féminin ont validé leur billet pour les finales du 4x100 m quatre nages, samedi, à l'occasion de la dernière journée de compétition dans ces Mondiaux de natation.

Les deux relais français du 4x100 m quatre nages ont obtenu leur qualification pour leur finale, samedi aux Mondiaux de natation de Budapest. Avec Léon Marchand et Maxime Grousset dans ses rangs, le relais masculin a réalisé le deuxième meilleur temps des séries matinales (3'32''98), à sept centièmes des Etats-Unis. Avec Yohann Ndoye-Brouard et Antoine Viquerat, ils seront de retour dans le bassin de la Duna Arena ce vendredi à 19h20.

"On a tout donné, on est vraiment contents d'être en finale", a déclaré Léon Marchand, double champion du monde cette semaine dans la capitale hongroise. "Les autres équipes ont plutôt mis des remplaçants", a-t-il toutefois reconnu. "Le boulot est fait, on est 1er de notre série, a glissé de son côté Ndoye-Brouard. C’est positif. On s’est employé, et ça fait mal parce que c’est le matin. On va avoir une belle ligne, on va pouvoir jouer avec les autres."

Wattel porte le relais féminin en finale

Avec un chrono de 4'01''45, le relais féminin emmené par Marie Wattel s'est qualifié avec le huitième temps des séries, dominées par les Australiennes en 3'56''77. "Je pense qu'on a quand même de la marge au niveau du chrono", a estimé Marie Wattel, vice-championne du monde du 100 m papillon dimanche. "Franchement, on n'a pas de pression, c'est vrai que les équipes sont très fortes au-dessus de nous mais on va se battre pour essayer de grapiller une ou deux places." La finale a lieu ce vendredi à 19h38. Avant cela, Damien Joly tentera lui de briller sur 1500m nage libre.

Programme de la dernière soirée de finales, ce samedi :

18h02 : Finale 50m dos messieurs

18h09 : Finale 50m brasse dames

18h17 : Finale 1500m nl messieurs / Damien Joly

18h47 : Finale 50m nl dames

19h01 : Finale 400m 4n dames

19h20 : Finale relais 4X100m 4n messieurs / France (Ndoye-Brouard, Viquerat, Marchand, Grousset)

19h38 : Finale relais 4X100m 4n dames / France (Terebo, Blanchetière, Wattel, Bonnet)