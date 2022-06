Mondiaux de natation: Grousset en finale après un duel en barrage

Médaillé d’argent sur 100m nage libre mercredi, Maxime Grousset a poursuivi ces Mondiaux de natation avec réussite en remportant un duel avec le Bruno Fratus pour accéder à la finale du 50m nage libre.

Décidément, il aime la bagarre. Maxime Grousset a dû passer par un barrage face au Brésilien Bruno Fratus pour se hisser en finale du 50m nl. Le vice-champion du monde du 100m a terminé 8ème ex-aequo des demi-finales avec le médaillé de bronze des JO de Tokyo avec un chrono de 21’’83. Il a donc fallu les départager pour le dernier plot demain en finale. Une heure trente après la demi-finale, ils ont donc replongé pour un duel. En 21’’59, il devance de trois centièmes le vétéran brésilien (32 ans) et améliore de quinze centièmes son record personnel.

"C’était bon ! J’étais très excité de faire ce barrage, balance le nageur de l’INSEP qui se retrouvait pour la première fois de sa carrière dans cette situation. Je savais que je pouvais le prendre et je ne pensais pas qu’on nagerait aussi vite tous les deux. C’était vraiment cool." Maxime Grousset qui est monté sur le plot de départ en faisant face à son adversaire Bruno Fratus.

"Il me faut un duel comme ça"

"Je l’ai regardé, il baissait un peu la tête, il ne m’a pas trop regardé. Bizarrement je me suis dit, c’est bon je vais gagner. Il me faut un duel comme ça, j’aime bien. Souvent à l’entraînement on fait des petits duels et j’adore. Je ne sais pas il y avait un truc. En plus il y avait toute l’équipe pour me supporter encore, je les ai entendus ça m’a fait vraiment plaisir et du coup je me suis donné à fond."

Même s’il nagera à la ligne d’eau numéro 8 demain en finale, le chrono réalisé lors du barrage le place avec le deuxième meilleur temps, à 17 centièmes du Britannique Ben Proud, le plus rapide ce soir. "J’ai rarement pris autant de plaisir sur un 50m, j’ai bien senti la vitesse et les appuis, j’étais très excité. C’était super !" Après sa 12ème place aux JO de Tokyo et la 9ème aux Mondiaux de 2019, c’est la première fois que Maxime Grousset arrive à se glisser dans une finale mondiale sur le 50m nl. "J’étais huit et demi là, je me suis dit qu’il y avait une petite chance et qu’il fallait que je la prenne."