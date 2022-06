Mondiaux de natation: "Il m'a dit que je n'y arriverais pas, il a eu tort", la phrase cinglante d'Henique à son père après sa médaille

Médaillée d'argent ce vendredi sur 50m papillon aux Mondiaux de natation à Budapest, Mélanie Henique a dédié son podium à son clan. Et surtout à son père, qui visiblement ne croyait pas en elle.

Un sentiment de revanche: c'est sans doute ce qu'a éprouvé Mélanie Henique au moment de toucher le mur ce vendredi à Budapest. La nageuse de 29 ans a décroché une très belle médaille d'argent sur 50m papillon aux Mondiaux de natation, derrière la reine de la discipline, la Suédoise Sarah Sjostrom.

Après sa course, la Française a eu un mot pour son entourage... et surtout pour son père: "Je suis très contente, répond-elle avec une grande émotion sur France 4. Je visais la gagne. Mais avec tout ce qu'il s'est passé cette année, c'est beau. Je mets beaucoup de force, j'ai tout mis dans cette course. La seule chose que j'ai vu à l'arrivée c'est le plot. Je me suis dit 'allume le plot'. Je suis allée la chercher celle-là."

"Cela fait 13 ans que je suis en équipe de France, je vis des moments extraordinaires mais j'en chie beaucoup"

"Je pense très fort à mon frère, à ma famille. Très fort à mon père, qui m'a dit que je n'y arriverais pas. Il a eu tort, poursuit-elle. Je suis très heureuse. Je partage ma médaille avec mon coach, le staff, tout le Cercle des nageurs de Marseille. Je pense très fort aux gens qui me soutiennent depuis tellement d'années. Cela fait 13 ans que je suis en équipe de France, je vis des moments extraordinaires mais franchement, je vous le dis, j'en chie beaucoup."