Mondiaux de natation: la belle surprise avec la médaille de Grousset sur le 100m

Le Français Maxime Grousset a décroché la médaille de bronze du 100m nage libre ce jeudi lors des Championnats du monde de natation. Le nageur tricolore a récolté sa deuxième médaille lors des Mondiaux de Fukuoka au Japon.

Il n'y a pas que le phénomène Léon Marchand qui rentrera en France avec deux médailles après les Championnats du monde au nippon. Un peu déçu après avoir décroché le bronze sur le 50m papillon, Maxime Grousset a un peu plus apprécié sa deuxième breloque lors des Mondiaux de natation à Fukuoka. Pas forcément favori du 100m nage libre après s’être qualifié de justesse pour la finale, le Français a décroché la médaille de bronze ce jeudi au Japon.

"Je suis allé la chercher oui. J’ai remis en place tout uns schéma différent et cela a payé, a savouré le nageur de 24 ans après sa course. Je suis vraiment très content car j’étais septième qualifié pour la finale. Mais même en étant septième j’ai essayé d’aller chercher la médaille d’or. Je m’en rapproche petit à petit et je fais encore mon meilleur temps donc c’est vraiment bien."

Chalmers intouchable, Grousset pense est champion du monde "un jour"

Auteur d’un bon départ, le Tricolore a réalisé une première moitié de course et a viré à la deuxième place aux cinquante mètres. Malgré l’accélération des favoris, Maxime Grousset a bien résisté.

La victoire et la médaille d'or sont au roi de la discipline avec le titre de l’Australien Kyle Chalmers, champion olympique de la spécialité à Rio et médaillé d’argent à Tokyo. Le Roumain David Popovici, pourtant détenteur du record du monde, s’est encore raté après son échec sur le 200m nage libre.

L’Américain Jack Alexy a terminé deuxième et a finalement devancé Maxime Grousset pour l’argent de neuf centièmes. Un petit écart qui laisserait peut-être quelques regrets à l’ambitieux Français.

"Je sens après cette course qu’il y a encore des choses à faire, a enchaîné le double médaillé de bronze des Mondiaux nippon. Je n’ai pas fait une course parfaite. [...] Je ne suis toujours pas sacré champion du monde mais je pense que cela va arriver un jour."

Pour l’instant, le Néo-Calédonien se satisfera de cette belle performance sur l’épreuve reine des Mondiaux. A un an des Jeux olympiques en 2024, ce podium mondial va lui permettre de poursuivre sa montée en puissance avant l’événement parisien.