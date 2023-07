EN DIRECT - Mondiaux de natation: Léon Marchand vise une première médaille sur 400m 4 nages

Maxime Grousset a frappé fort en séries du 50m papillon en battant le record de France en 22s74c. Il déloge des tablettes Frédérick Bousquet et Florent Manaudou qui codétenaient la meilleure performance française en 22s84c (2009 pour Bousquet et 2015 pour Manaudou qui avait décroché le titre mondial). Le pensionnaire de l'INSEP réalise le meilleur temps des séries. "C'est cool ! balançait dans un grand sourire Maxime Grousset. C'était vraiment bien, je me suis vraiment bien senti dès le départ. Je ne compte pas m'arrêter là, je vais essayer de faire mieux encore ce soir..." Maxime Grousset également engagé sur 50m nl, 100m nl et 100m papillon est désormais le 9ème performeur de l'histoire sur ce 50m papillon.

Le vice-champion du monde du 100m nl l'été dernier à Budapest qui avait affiché sa faim de titre à la veille de ces mondiaux de Fukuoka persiste et signe après cette série supersonique. "Je l'avais dit, je vais essayer de gagner. Là je vais essayer de me qualifier pour la finale et j'essaierai de gagner!" La demi-finale de Maxime Grousset est programmée à 13h27. La finale aura lieu lundi.

JR à Fukuoka