Mondiaux de natation: pourquoi les maitres nageurs ne sont pas intervenus pour sauver Anita Alvarez de la noyade

Victime d'un malaise sous l'eau à l'issue de son épreuve individuelle de natation artistique, l'Américaine Anita Alvarez a été sauvée par sa coach, qui a plongé immédiatement pour la remonter à la surface. Pour autant, les maîtres nageurs chargés de veiller à la sureté des athlètes, non eux pas réagis, ce qui interroge.

C'est l'une des images de la semaine: l'actuelle entraîneuse des États-Unis, Andrea Fuentes, se jettant dans la piscine pour secourir son élève Anita Alvarez, qui a perdu connaissance après sa performance lors de la finale de natation synchronisée solo libre, et a sombré dans le fond du bassin mercredi.

Un arbitre doit donner le signal aux maîtres-nageurs

Si le sauvetage de l'ancienne médaillée olympique a été unanimement salué, cet incident a pointé un manquement: quelle est la raison pour laquelle les maîtres-nageurs n'ont pas tenu compte des demandes de Fuentes de faire sortir le nageur américain de la piscine? La Fédération internationale de natation (FINA) a dû s'expliquer.

Pour éviter toute controverse, la FINA a confirmé que les maîtres nageurs ont agi correctement. Selon la déclaration publiée par la FINA, seul un arbitre peut donner l'ordre à un maître nageur de sauter dans l'eau et d'aider un participant. En effet, il ne doit y avoir aucun doute sur le fait que le sauvetage est effectué dans le respect des règles de la compétition afin que celle-ci n'est pas dénaturée.

Une règle qui pourrait évoluer

La FINA ratifie que les maîtres nageurs contractés pour travailler dans les championnats du monde de natation ne peuvent entrer en action qu'après cette autorisation du juge, c'est pourquoi la coach d'Anita Alvarez a été plus rapide qu'eux. Comme l'a souligné l'Espagnole, elle s'est immédiatement portée à son secours : "Je n'ai pas réfléchi, je me suis dit qu'il fallait la sortir et la faire respirer".

À la suite de cet épisode, la Fédération internationale de natation va revoir le règlement actuel qui empêche l'intervention des maîtres-nageurs sans signal de l'arbitre, après qu'ils n'ont pas réagi à temps pour porter secours à Anita Alvarez.