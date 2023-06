Natation: 32 Bleus aux Mondiaux au Japon en juillet... et en route pour les JO 2024

Alors que les championnats de France de natation ont pris fin ce vendredi, 21 nageurs ont obtenu leur qualification pour les Mondiaux fin juillet au Japon. Ils seront 32 au total, en comptant les relais.

21 nageurs se sont qualifiés en individuel pour les championnats du monde de Fukuoka du 23 au 30 juillet prochain. Les Bleus seront 32 avec les sélectionnés pour les relais. L'an dernier, ils étaient 21 au total en comptant les relais, qualifiés pour les mondiaux de Budapest, et 11 seulement en 2019 à Gwangju en Corée du Sud.

"Je trouve que c'est bon dans le sens où les temps étaient plus durs à réaliser et ils ont réussi à se qualifier dans un contexte où il n'y avait pas d'échappatoire, analyse le directeur technique national Julien Issoulié. On ne pouvait pas se qualifier avant et s'ils ne le faisaient pas là à Rennes, c'était terminé. Avec cette double contrainte on s'en sort bien."



Une natation française en reconstruction depuis l'échec de Rio en 2016 (une seule médaille). Les progrès observés à Tokyo en 2021, malgré le même bilan comptable, se confirment à un peu plus d'un an des JO à domicile. "On est satisfaits également car il y a eu de la concurrence sur certaines épreuves où plus de deux nageurs avaient réalisé les minimas, détaille Issoulié. Ce qui montre qu'il y a une certaine vitalité et une concurrence et ça sera intéressant pour l'année à venir de préparation aux Jeux. Que les nageurs ne soient pas sûrs de se qualifier, que ce ne soit pas seulement eux contre eux même mais contre des concurrents. C'est important pour l'émulation et pour qu'ils puissent continuer à travailler fort toute l'année."

Trois courses en individuel aux Mondiaux pour Marchand

Des Bleus emmenés par leur capitaine Florent Manaudou de retour sur les sommets, par la jeune pépite Léon Marchand et par un Maxime Grousset qui s'est rapproché de la tête des bilans mondiaux. Manaudou et Marchand ont tous les deux réalisé une meilleure performance mondiale de l'année lors des championnats de France à Rennes qui se sont conclus ce vendredi. Léon Marchand qualifié sur cinq épreuves se "contentera" du même programme que l'an dernier avec trois courses: les 200m 4n et le 400m 4n dont il est tenant des titres et le 200m papillon où il avait décroché une médaille d'argent à Budapest ainsi que les relais 4x200m nl et potentiellement le relais 4x100m 4n.

"J'ai trouvé qu'il avait fait une bonne semaine, assure Julien Issoulié. Il est passé du calme américain à la fournaise ici et ça a fait une grande expérience pour lui. Il descend aussi d'un long stage en altitude et il faut d'adapter à ça, entre le voyage, la descente, la pression et tout ce qu'il s'est passé ici. C'est un très bon apprentissage en vue de l'année prochaine. Et il a quand même réalisé de très belles performances. On attend maintenant toujours qu'il batte des records mais ce n'est pas un surhomme. Il n'était pas affûté, pas rasé. Il a réussi à enchainer les courses, il a fait des temps très intéressants."

Départ pour le Japon le 9 juillet

Une sélection dans laquelle on retrouve pour la première fois Anastasiia Kirpichnikova, nageuse russe naturalisée française il y a deux mois. A noter également le retour de David Aubry qui n'avait plus réussi à se qualifier en équipe de France depuis les championnats d'Europe de 2021 et qui a arraché sa qualification ce vendredi après une succession de blessures et un burn out. "C'est un grand bonheur, jubilait le médaillé de bronze mondial en 2009 sur 800m. Et c'est le début d'une nouvelle carrière pour moi. Je me dis que l'année prochaine c'est la bonne. J'ai eu beaucoup de bas pendant quatre ans et j'ai réussi à me remettre dans le bain. C'est un énorme soulagement."



Le staff de l'équipe de France a décidé d'emmener tous les relais à Fukuoka, excepté le 4x200m féminin. La qualification pour les Jeux olympiques de Paris sur les relais débutera au Japon. Un podium à Fukuoka qualifie un relais directement (la composition du relais est ensuite décidée lors des sélections françaises). Les 13 dernières places seront distribuées à l'issue des mondiaux de Doha en janvier selon le classement mondial.



L'équipe de France s'envole pour le Japon le 9 juillet prochain pour un stage de préparation à Kanazawa au Japon avant les mondiaux à Fukuoka. Les Bleus qui ont déjà une partie de la route balisée jusqu'à Paris. Ils se réuniront le 3 septembre à Paris pour une visite du village olympique et de la Paris La Défense Arena où se dérouleront les épreuves de natation aux JO.

La liste des qualifiés pour les championnats du monde :

David Aubry (1500m nl)

Max Berg (relais 4x100m)

Clément Bidard (relais 4x100m 4n)

Charlotte Bonnet (200m 4n)

Pacôme Bricout (800m nl)

Cyrielle Duhamel (400m 4n)

Logan Fontaine (400m nl)

Roman Fuchs (Relais 4x200m)

Béryl Gastaldello (Relais 4x100m)

Maxime Grousset (50m nl, 100m nl, 100m papillon)

Guillaume Guth (Relais 4x100m)

Mélanie Hénique (50m nl, 50m papillon)

Antoine Herlem (200m dos)

Stanislas Huille (relais 4x100m 4n)

Damien Joly (800m, 1500m)

Anastasiiaz Kirpichnikova (400m, 800m, 1500m)

Fantine Lesaffre (200m 4n, 400m 4n)

Pauline Mahieu (100m dos)

Florent Manaudou (50m nl)

Antoine Marc (200m brasse)

Léon Marchand (200m brasse, 200m nl, 200m papillon, 200m 4n, 400m 4n)

Mary-Ambre Moluh (50m dos)

Yohann Ndye-Brouard (100m dos)

Lison Nowackzyk (relais 4x100m)

Analia Pigrée (50m dos, 100m dos)

Hadrien Salvan (Relais 4x200m et relais 4x100m)

Emma Terebo (200m dos)

Enzo Tesic (relais 4x200m nl)

Mewen Tomac (100m dos, 200m dos)

Assia Touati (relais 4x100m nl)

Marie Wattel (50m nl, 100m nl, 100m papillon)

Amazigh Yebba (relais 4x200m nl)