Natation (championnats de France): les pensionnaires de l'INSEP en fête à Limoges

Emma Terebo et Yohann Ndoye Brouard ont dominé les finales du 100m dos des championnats de France de natation ce mercredi à Limoges. Ils ont validé leur qualification pour les Mondiaux.

On attendait Analia Pigrée qui a flirté ces dernières semaines avec le record de France du 100m dos de Laure Manaudou (59"50), mais ce sont finalement Emma Terebo et Mary-Ambre Moluh qui ont décroché leur qualification pour les championnats du monde de Budapest (18 au 25 juin) lors des championnats de France. Les deux pensionnaires de l’INSEP terminent dans un mouchoir de poche avec 3 centièmes d’écart (59"64 pour Emma Terebo et 59"67 pour Mary-Ambre Moluh).

"C’est du bonheur, de l’excitation et la joie que le travail paye, souriait Terebo dont c’est le premier titre national. C’est pour des moments comme ça que l’on nage donc c’est top." La nageuse de 23 ans, originaire de Nouvelle-Calédonie, décroche sa première qualification en équipe de France, alors qu’elle n’y pensait presque plus il y a quelques mois. "C’est incroyable. Pour être honnête, l’an dernier j’avais une décision à prendre : arrêter de nager ou continuer. J’ai passé 4 ans dans une université américaine (Florida State) avant de venir aux championnats de France à Chartres l’année dernière. J’étais censée arrêter ma carrière là et me consacrer à mes études. Mais Michel Chrétien m’a fait une proposition assez intéressante de continuer à m’entrainer un an à l’INSEP. Et il m’a dit que si je venais m’entraîner il m’emmènerait aux championnats du monde. Donc voilà c’est bien que ça se finisse comme ça ! Enfin que ça commence…"

Une promesse dont se souvient l’entraîneur de l’INSEP. "Emma c’est une jeune nageuse talentueuse, qui était bonne chez les juniors, qui a voulu tenter l’aventure aux Etats-Unis en pensant que là-bas elle réussissait. Ça ne s’est passé comme elle le souhaitait. Elle est venue à Chartres l’an dernier aux championnats de France et comme elle n’avait pas de coach, elle m’a demandé si je pouvais lui donner un coup de main. Quand je l’ai vue nager, je lui ait dit : "toi tu as un truc, quand même". Je lui ai proposé de venir avec moi en septembre. Au bout de trois mois, si ça se passe bien, tu continues, sinon on arrête et tu pars en Australie. Depuis je me suis aperçu qu’elle était travailleuse, ambitieuse, qu’elle avait beaucoup de qualités. De la confiance en elle, je n’ai pas à le travailler parce qu’aux Etats-Unis, ça lui a servi. Là, elle a été transcendée par l’enjeu."

A 16 ans, Mary-Ambre Moluh confirme son grand potentiel en se qualifiant elle aussi pour les Mondiaux. "Les Mondiaux, le temps de qualif, ça fait super plaisir ! J’avais un petit peu de stress. Je vais pas vous mentir, j’avais un peu peur de me louper, de passer à côté de ma course mais au final ça s’est bien passé, j’ai tout donné et voilà." La jeune nageuse de Créteil ne sait pas encore si elle disputera ses premiers mondiaux ou si elle jouera plutôt la carte des championnats d’Europe junior cet été. Elle franchit en tout cas un cap important. "Ça symbolise un passage chez les grands, et en vue des Jeux de Paris, c’est un passage nécessaire."

La journée bien remplie de Michel Chrétien

Emma Terebo et Mary-Ambre Moluh, chambreuses, acclamaient leur coach en pleine interview qui avouait ses lacunes sur le dos féminin : "Je ne savais pas qu’elles étaient si proches du record de France", plaisantait Michel Chrétien l’entraîneur de l’INSEP depuis 2017 et dont la journée a été particulièrement chargée. Et fructueuse. En plus du doublé de ses filles sur le 100m dos, Yohann Ndoye-Brouard a remporté le 100m dos (53"45). Blessé en début d’année avec une tendinite à une épaule (lésion du Labrum), le nageur d’Annecy a dû s’arrêter de nager près de trois semaines. "Donc je suis content de déjà retrouver mon niveau du mois de décembre, soufflait le demi-finaliste des Jeux de Tokyo. Maintenant il va falloir trouver un peu de caisse pour terminer encore plus vite d’ici aux mondiaux."

Deux autres élèves de Chrétien ont réalisé le doublé sur le 200m nl. Hadrien Salvan confirme son statut de nouveau patron de la discipline en s’imposant en 1'46"84, qualification pour les championnats du monde à la clef. Il devance Roman Fuchs en 1'47"20. Michel Chrétien pouvait donc avoir le sourire face à la réussite de son groupe, lancé hier par la victoire de Maxime Grousset sur le 50m papillon. "Pour moi, la réussite des uns participe forcément à la réussite des autres. Je leur ai répété avant le début de ces championnats. Si vous croyez en vous et en ce groupe, il ne vous fera que progresser. On vit ensemble. C’est l’état d’esprit qui règne dans ce groupe, avec de l’ambition, de l’humidité, du respect, des valeurs que chacun doit partager."

Cinq nageurs ont décroché leur qualification pour les championnats du monde ce mercredi, ce qui porte le total à sept qualifiés.