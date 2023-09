Natation: la Fédération internationale autorise les nageurs russes et biélorusses à concourir sous bannière neutre

World Aquatics va permettre la réintégration à ses compétitions des Russes et des Biélorusses, exclus depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Les nageurs pourront participer en tant qu'athlètes neutres, et sur les épreuves individuelles, mais sous certaines conditions.

A l'image de plusieurs fédérations internationales (escrime, gymnastique, tir à l'arc, judo, escalade...), qui avec des calendriers différents ont décidé de réintégrer les Russes et Bélarusses à des compétitions sous bannière neutre, la Fédération internationale de natation est rentrée dans le rang.

Dans un communiqué publié ce lundi, l'instance a officialisé la réintégration des nageurs et nagueuses "détenteurs de passeports russes et biélorusses" au sein des "futures compétitions de World Aquatics en tant qu'athlètes individuels neutres", se mettant en conformité avec la recommandation du CIO formulée en juin dernier.

67% des athlètes soutiendraient la réintégration des Russes et Biélorusses aux épreuves

Ces réintégrations seront soumises à certaines conditions (omission des drapeaux, des hymnes nationaux ou de tout signe distinctif, mesures antidopage rigoureuses), comme celle de ne pas soutenir activement l’invasion russe en Ukraine. Selon World Aquatics, qui indique avoir réalisé des sondages et avoir consulté de nombreux athlètes internationaux, "67% des athlètes soutiennent la participation d'athlètes neutres individuels qui répondent [à ces] critères stricts". Les athlètes neutres ne seront pas non plus autorisés à participer aux conférences de presse ou à passer par la zone mixte.

Les nageurs et nageuses réintégrés ne seront autorisés à concourir que dans les épreuves individuelles, et à raison d'un athlète neutre russe et un athlète neutre biélorusse par épreuve, précise la Fédé internationale.