Natation: la saison 3 de l’ISL débutera à Naples

La phase régulière de la saison 3 de l’ISL (International Swimming League), se déroulera à Naples en Italie. La nouvelle saison s’articulera autour d’une phase régulière puis des play-off pendant trois semaines au mois de novembre et une finale fin décembre ou début janvier dans des lieux encore à définir.

Après Budapest, ce sera Naples. La phase régulière de la saison 3 de l’ISL (International Swimming League), la ligue professionnelle de natation se déroulera à Naples en Italie. Dix équipes s’affronteront du 26 août au 30 septembre dans une bulle sanitaire identique à celle de Budapest l’an dernier.

En 2020, la Française, Béryl Gastaldello, avait créé la sensation sur les six semaines de compétition dérrière les deux stars américaines, Caeleb Dressel et Lilly King. Après 45 courses, la Tricolore était parvenue à décrocher 23 victoires - dont 18 individuelles - et à accrocher quatre records.

Les Cali Condors de Caeleb Dressel s’étaient finalement imposés devant les vainqueurs de la première édition, l’équipe Energy Standard de Florent Manaudou.

Un format légèrement différent

Contrairement à la saison 2 qui s’était entièrement déroulée à Budapest, la nouvelle saison s’articulera autour d’une phase régulière (à Naples donc) puis des play-offs pendant trois semaines au mois de novembre et une finale fin décembre ou début janvier dans des lieux encore à définir.

Les organisateurs de l’ISL évoquent des discussions avec des sites iconiques en Asie, en Europe et en Amérique du Nord concernant le déroulé de la suite de la compétition. Le coup d'envoi sera donné le 26 août, ce qui laissera moins d'un mois de repos aux nageurs engagés aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août).