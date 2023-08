Natation: le test event annulé à cause de la pollution dans la Seine, à un an des Jeux de Paris

La Fédération internationale de natation a acté dimanche matin l’annulation des épreuves de natation en eau libre prévues dans la Seine, à Paris, en raison de la mauvaise qualité de l’eau. Un accroc à un an des Jeux olympiques dans la Capitale.

Après les reports, l’annulation. Les épreuves féminine et masculine du 10km comptant pour la Coupe du monde de natation en eau libre ne se dérouleront pas dans la Seine ce dimanche matin à Paris. La qualité de l’eau après les fortes chutes de pluie dans la Capitale a été jugée trop mauvaise. Cette épreuve servait de support test pour les Jeux olympiques de Paris dans un an avec le même parcours que les JO, au départ du pont Alexandre III jusqu'au pont de l'Alma (boucle de 2km). Reportée, la course féminine (10km) était reprogrammée ce dimanche à 7h30. L'épreuve masculine (10km) devait avoir lieu à 11h30.

Paris 2024 a un plan B

Jusqu’au dernier moment les organisateurs ont espéré que la qualité de l’eau se soit suffisamment améliorée ces dernières heures. En vain. Cette qualité de l’eau s'avère très légèrement en-dessous du niveau requis par la Fédération internationale de natation qui n’a pas souhaité prendre de risques avec la santé des athlètes.

Paris a connu des précipitations records ces derniers jours avec des niveaux jamais atteints depuis 1965. La pluie a fait déborder les eaux usées qui se déversent dans la Seine et pollue l’eau.

Paris 2024 et la mairie de Paris assurent que cette situation ne pourra pas se reproduire dans un an pendant les Jeux grâce à la mise en fonction d’immenses bassins de rétention des eaux de pluie. Un autre test dans la Seine est prévu du 16 au 20 août prochain avec les épreuves du triathlon olympique.