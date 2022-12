Natation: Le titre et le record du monde pour la France aux championnats du monde (petit bassin)

Maxime Grousset, Florent Manaudou, Beryl Gastaldello et Mélanie Hénique ont claqué un temps de 1mn27s33c en relais 4x50m nl mixte.

La France a décroché le titre mondial du relais 4x50m nl mixte aux mondiaux en petit bassin à Melbourne avec en prime le record du monde en 1mn27s33c (ancien record détenu par les Etats Unis en 1mn27s89c).

Maxime Grousset, Florent Manaudou, Beryl Gastaldello et Mélanie Hénique devancent l'Australie et les Pays Bas. "On voulait prendre du plaisir, on avait beaucoup d'énergie et on s'est éclatés" a lancée tout sourire Beryl Gastaldello au micro du speaker de la piscine entourée de ses coéquipiers.

C'est la troisième médaille pour l'équipe de France dans ces championnats du monde après l'argent de Maxime Grousset sur 100m nl et de Damien Joly sur le 1500m.