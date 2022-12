Natation (Mondiaux petit bassin): les émotions contrastées de Grousset

Maxime Grousset a remporté la médaille d’argent sur le 100m nage libre aux championnats du monde en petit bassin de Melbourne, ce jeudi. Mais, quelques minutes plus tard, le Français a été disqualifié du 100 m 4 nages. De quoi lui gâcher un peu sa joie.

Émotions contrastées pour Maxime Grousset. Ce jeudi, quelques minutes après avoir décroché la médaille d'argent sur le 100m nage libre aux championnats du monde en petit bassin de Melbourne, le Français a été disqualifié en demi-finale du 100m 4 nages, où il était l'un des candidats potentiels pour la médaille.

"Je suis disqualifié par rapport au virage dos-brasse, a expliqué le vice-champion du monde quelques secondes après avoir pris les informations auprès du staff de l'équipe de France. Là, je suis en plein de dedans donc ça gâche un peu la joie du 100m nage libre, mais le fait est que j'ai ma médaille et je suis très content."

"Dégouté" du scénario du 100m 4 nages

Un peu plus tôt, Grousset avait terminé deuxième du 100m nage libre derrière l'Australien Kyle Chalmers, champion Olympique à Rio de la course reine, dans une finale marquée par le départ kamikaze juste à côte du français du nageur des Îles Caïmans, Jordan Crooks. "Ca m'a un peu déstabilisé son départ ultra rapide, je ne pensais pas qu'il partirait aussi vite et ça m'a un peu crispé. Ça m'a un peu couté sur la fin de la course mais j'ai su remonter et passer au-delà."

À l’arrivée, Grousset a donc terminé sur la deuxième marche du podium, comme au mois de juin lors des championnats du monde en grand bassin (50m). "J'aurais aimé plus, j'aurais aimé être champion du monde mais devant il y a un concurrent très respectable et qui est recordman du monde donc je n'ai pas à rougir de la performance, assure avec une petite voix le nageur de l'INSEP. Mais c'est surtout par rapport au 100m 4 nages que je suis dégouté."