Une nageuse australienne révèle avoir subi des violences sexuelles de la part d'un dirigeant

Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016, l'Australienne Madeline Groves a avoué ces dernières heures avoir été victime de violences sexuelles à l'adolescence, infligées par un responsable qui travaille toujours dans le milieu de la natation en Australie. L'été dernier, Groves avait renoncé aux Jeux pour dénoncer les "pervers misogynes" présents dans le milieu.

La nageuse australienne Madeline Groves a dévoilé dans une interview diffusée mercredi sur la chaîne ABC avoir été victime d'agressions sexuelles d'un dirigeant du milieu de la natation quand elle était mineure. Groves, spécialiste du papillon double médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016, avait renoncé aux JO de Tokyo pour protester contre les "pervers misogynes" dans ce milieu.

Elle a raconté avoir choisi de parler après la médiatisation du cas de l'ancien entraîneur John Wright, accusé de pédocriminalité envers des garçons dans les années 80 et 90 et placé en détention. "Je crois qu'en voyant le reportage sur l'affaire John Wright, on a tendance à se dire que ce genre de choses c'est du passé, et que les temps ont changé", a déclaré Madeline Groves.

"Je ne crois pas que porter plainte contre cette personne aurait plus de conséquences qu'avec les autres"

"Mais je ne crois pas que ce soit forcément vrai. Parce que quand j'étais mineure, j'ai été victime à plusieurs reprises d'un homme adulte. À l'époque, je n'ai trouvé personne à qui en parler. Et même aujourd'hui, il n'y a personne dans le milieu de la natation à qui je pourrais faire assez confiance pour le révéler", a-t-elle poursuivi.

La nageuse de 26 ans n'a pas révélé le nom de son agresseur mais affirmé qu'il travaillait toujours dans ce milieu. Elle n'a pas non plus porté plainte contre lui. "Quand j'ai essayé de porter plainte contre d'autres gens dans le milieu du sport, c'était tellement décourageant que je ne crois pas que porter plainte contre cette personne aurait plus de conséquences qu'avec les autres", a-t-elle justifié.

La Fédération australienne a admis des "comportements inacceptables"

Après son refus d'aller aux JO de Tokyo, la fédération australienne de natation l'a rencontrée et admis des "comportements inacceptables" remontant plusieurs décennies en arrière. Elle a mis en place une commission d'enquête indépendante dont les résultats sont attendus l'année prochaine.

Mercredi, Swimming Australia a communiqué à ABC être "résolument engagée à améliorer en permanence notre sport pour faire en sorte qu'il soit un environnement sûr et motivant pour les pratiquants, de la base à l'élite".