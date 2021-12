PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Bordeaux et Lyon (4.40)

Je vous propose de tenter un gros coup pour le match de 20h45 ! Les Bordelais doivent absolument se réveiller. Avec un bilan de deux victoires, sept nuls et sept défaites, rien ne va cette saison pour les Girondins qui vont devoir se battre pour le maintien comme lors du dernier exercice. Ils restent sur quatre rencontres sans victoire dont trois défaites face au PSG, contre Brest et à Strasbourg, mercredi (5-2) ! Une réaction est attendue et la venue de Lyon pourrait être le déclencheur. L’OL a perdu face à Reims cette semaine dans le temps additionnel (1-2). Une contre-performance même si la rencontre avait lieu à huis-clos. Il s’agit de la troisième défaite lors des cinq dernières journées. Je pense donc qu’on peut mettre une pièce sur le nul entre des Lyonnais qui ne sont pas au mieux et des Bordelais qui doivent prendre des points. Un très beau pari coté à 4.40 !

