PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Lionel Charbonnier du 21 avril Coupe de France

Mon pronostic : match nul avec but de Depay (9.00) !

Lyon et Monaco doivent prendre ce quart de final de Coupe de France très au sérieux. Même si les deux clubs sont en course pour le podium de Ligue 1 (voire pour le titre), la Coupe reste le moyen le plus facile de remporter un titre. Rudi Garcia et Niko Kovac devraient donc aligner des équipes compétitives. Les Monégasques paraissent plus en forme actuellement (quatre succès d'affilée, 14 buts marqués, aucun encaissé) mais l'OL a l'habitude de gérer ce genre de gros matches et pourrait bien profiter des espaces laissés par la défense monégasque. Je pars sur un nul (séance de tirs au but) et j'y ajoute un but de Depay qui vient d'inscrire un doublé à Nantes (9.00) !