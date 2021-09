PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 septembre Ligue des Champions

Mon pronostic : Wolfsbourg ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (2.35)

Je ne reconnais pas l’équipe championne de France. Certes, peu de départs ont eu lieu cet été, mais les joueurs ne sont plus les mêmes. La charnière centrale composée de Fonte et de Botman, si solide la saison passée, n’est plus au niveau. La défaite à Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 est à oublier. Je pense que les Lillois ne vont pas pouvoir réagir ce soir en Ligue des Champions. Wolfsbourg réalise un super début de saison. Les Allemands sont leaders en Bundesliga avec quatre victoires en autant de journées. Je ne les vois pas perdre à Lille. Le LOSC peut marquer dans son stade avec le soutien du public. C’est pourquoi je vous propose le fait que Wolfsbourg ne perde pas et que les deux équipes marquent pour une belle cote de 2.35 !

