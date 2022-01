PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 janvier CAN

Mon pronostic : prolongation entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte (3.00) !

C'est l'un des huitièmes de finale les plus attendus de la Coupe d'Afrique des Nations ! La Côte d'Ivoire, que l'on croyait affaiblie, a réussi a terminer en tête de de sa poule avec deux victoires et un nul et surtout six buts marqués. L'Egypte, de son côté, a déçu depuis le début de la compétition en terminant deuxième de son groupe derrière le Nigeria. Les partenaires de Mohamed Salah ont d'ailleurs perdu (1-0) contre les Super Eagles. Je m'attends à une rencontre très engagée, avec peu d'occasions, et je mise sur une prolongation entre ces deux favoris (3.00) !

