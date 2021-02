PRONOS PARIS RMC Le combiné Ligue 2 du 13 février

Notre pronostic : victoires de Clermont et de Troyes. Auxerre, Caen, Châteauroux, Grenoble, Nancy et le Paris FC ne perdent pas (7.83) !

Je vous propose un combiné sur les huit matches de Ligue 2 qui ont lieu ce samedi. Huit paris plutôt sûrs. Misez sur le fait qu’Auxerre, Caen, Châteauroux et Grenoble ne perdent pas à domicile. Les Auxerrois et les Grenoblois ont des envies de Ligue 1 et donc ne doivent pas s'incliner pour dire au revoir à leur rêve d’un retour dans l’élite. Les Castelroussins, bons derniers, veulent, eux, rester en Ligue 2 et doivent prendre des points surtout à domicile. Toujours en faveur de l’équipe à domicile, Clermont, 4e, devrait s’imposer face à Chambly, 18e, pour mettre la pression sur le trio de tête tout comme le leader Troyes à Rodez. Enfin pariez également sur Nancy et le Paris FC qui prennent au moins un point à l’extérieur contre, respectivement, Dunkerque et Pau. Un combiné tout à fait plausible qui pourrait vous permettre de multiplier par 7 votre mise !

Pariez sur Clermont - Chambly ici !