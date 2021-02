PRONOS PARIS RMC La règle de 3 à domicile Bundesliga, Liga et Premier League

Notre pronostic : victoires de Dortmund, de Barcelone et de Manchester City (2.61) !

Trois matches qui devraient sourire aux équipes qui reçoivent. En Allemagne Dortmund part largement favori dans son duel face à Hoffeinheim. Les coéquipiers de Haaland ne réalisent pas une grande saison et pointent à une décevante 6e place au classement. Il faut donc prendre des points et se ressaisir après une défaite à Fribourg (2-1). En face, le 12e du classement reste sur deux revers consécutifs et erre dans le ventre mou du championnat. En Liga, Barcelone a un match à priori facile face à Alaves ce soir. En cas de victoire les Blaugranas reviendraient à hauteur du Real Madrid avec autant de matches joués mais toujours très loin de l’Atletico Madrid leader très solide. Le Deportivo Alaves n’est qu’à deux petits points de la zone de relégation et ne devrait pas faire le poids contre une équipe qui tourne très bien en championnat depuis plusieurs semaines et qui a un match très important à préparer mardi en Ligue des Champions contre le PSG. Pour finir, le choc entre Manchester City et Tottenham ne devrait pas réserver de surprise. City, fort de sa victoire contre Liverpool la semaine dernière, part largement favori pour cette rencontre. Tottenham, longtemps candidat au titre, n’est maintenant « que » 8e au classement et ne devrait pas ramener de point chez un adversaire qui déroule en championnat. Un trio de matches coté à 2.61 !

Pariez sur Barcelone - Alaves ici !