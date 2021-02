PRONOS PARIS RMC La règle de 3 à l'extérieur Liga, Série A, Eredivisie

Notre pronostic : victoires de l'Atletico Madrid, du Milan AC et du PSV Eindhoven (3.24)

Voici un combiné plutôt intéressant et sûr qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise ! En Liga, l’Atletico Madrid réalise une saison impressionnante. Remarquables aussi bien défensivement que dans le jeu proposé, les Colchoneros filent droit vers un nouveau titre en championnat. A Grenade, les hommes de Diego Simeone ont tout pour s’imposer une 17e fois cette saison. En Série A, là encore le leader devrait gagner hors de ses terres. Zlatan et compagnie vont chez le promu La Spezia. Avec deux points d’avance sur le deuxième, l’Inter, il ne faut pas en perdre surtout contre une équipe seulement 16e au classement. Enfin aux Pays-Bas, le PSV se déplace sur la pelouse de La Haye. Le deuxième d’Eredivisie devrait fort logiquement s’imposer chez l’avant dernier pour prendre trois points nécessaires pour encore croire au titre et coiffer l’Ajax au poteau.

Pariez sur Grenade - Atletico Madrid ici !