PRONOS PARIS RMC Le combiné jackpot du 13 février

Notre pronostic : Liverpool, Fribourg, le Servette FC, Lens, Le Havre et Nancy prennent un point à l'extérieur (930.31) !

Voici une sélection de six matches nuls qui pourrait vous rapporter gros si j’ai vu juste. En Angleterre le choc entre Leicester et Liverpool pourrait être serré. Les deux équipes ne doivent pas perdre pour continuer à lutter pour une qualification en Ligue des Champions. Les Reds, après leur défaite contre City, ne voudront pas laisser de point en route contre un concurrent direct et un nul conviendrait très bien aux deux formations. En Allemagne, le Werder Brême accueille Fribourg pour une rencontre très équilibrée. Actuellement 11e et 8e respectivement de Bundesliga les deux clubs réalisent des performances en dents de scie. Le Werder devrait pouvoir prendre un point à domicile. Chez les voisins suisses, Lausanne et le Servette s’affrontent là encore dans un match difficile à pronostiquer et je vois un partage des points entre le 6e et le 7e du championnat. Enfin en France, Reims et Lens pourraient se partager les points en Ligue 1. En Ligue 2, Le Havre devrait ramener un point de Châteauroux tout comme Nancy à Dunkerque. Un combiné qui pourrait vous permettre de multiplier votre mise par 930 ! Et si vous jouez ces paris séparément, vous seriez bénéficiaires dès trois bons résultats.

