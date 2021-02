PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 février Ligue 1 - France

Notre pronostic : match nul entre Reims et Lens (3.00) !

Match très équilibré à suivre aujourd’hui entre ces deux clubs. Les Rémois vont mieux après un début de saison très poussif. Il y a eu, certes, ces défaites contre Lorient en Ligue 1 puis en Coupe face à Valenciennes, c’est pourquoi il leur faut réagir de suite. Avec une solidité défensive qui semblait retrouvée et un Boulaye Dia en pleine bourre, les Champenois ont de quoi tenir face au RC Lens. Les Sang-et-Or font plaisir à voir depuis le début de championnat avec de très bons résultats obtenus et une 6e place actuelle qui amène de belles perspectives. Ils restent même sur deux matches nuls en Ligue 1 contre Marseille et Rennes et je les vois en enchaîner un troisième. Un beau pari qui pourrait vous permettre de tripler votre mise.

