PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 février Premier League - Angleterre

Notre pronostic : match nul et les deux équipes marquent entre Leicester et Liverpool (3.80) !

C’est un pari risqué que je vous soumets avec cette rencontre entre le 3e et le 4e de Premier League. Les deux équipes ne sont pas dans leur plus grande forme et cela se traduit dans leurs résultats. Les Foxes restent sur trois matches sans victoires et surtout ont beaucoup de mal à domicile avec déjà cinq défaites concédées ! Pas rassurant avant de recevoir un Liverpool qui doit se relancer. Après un début de saison compliquée, les Reds semblaient avoir trouvé un rythme de champions mais ils se sont écroulés au mois de décembre jusqu’à dire au revoir au titre avec cette défaite contre Manchester City à Anfield (1-4) la semaine dernière. Un autre revers aujourd’hui et le podium s’éloignerait. Dans un match qui risque d’être très tendu avec un fort enjeu, le score pourrait pencher d'un côté ou d'un autre mais je vois les deux équipes se neutraliser. Avec la puissance offensive des deux effectifs, il pourrait y avoir des buts de part et d'autre. Un pari très intéressant à 3.80 !

