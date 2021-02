PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 13 février Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire du PSG face à Nice et but de Mauro Icardi (1.84) !

Les Parisiens ne peuvent pas prendre ce match à la légère. Contrairement aux années précédentes où le titre était déjà plié ou presque à cette période, les joueurs de la capitale n’ont plus le droit de laisser échapper des points en championnat. Troisièmes derrière les Lyonnais et les Lillois, ils sont obligés de gagner pour prétendre au titre et rester dans cette lutte palpitante. Face à eux se dresse une équipe en manque de confiance et très décevante depuis le début de saison. Si les deux derniers matches se sont soldés par deux victoires, la marche paraît trop haute ce soir, même si Mauricio Pochettino va faire tourner pour éviter une blessure d’un cadre à quelques jours du rendez-vous à Barcelone. Pour faire gonfler la cote je rajouterais le but de Mauro Icardi qui devrait jouer avec les absences cumulées de Di Maria et de Neymar tous deux blessés. Le buteur argentin a tout intérêt à se mettre en confiance avant le choc de mardi !

Pariez sur le match entre le PSG et Nice ici !