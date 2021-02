PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 février Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire de Lyon contre Montpellier (1.36) !

C’est un coup quasi sûr que je vous propose avec cette rencontre entre Lyon et Montpellier. Il faut toujours se méfier en football évidemment, mais si les Gones sont sérieux comme ils le sont depuis des mois, ce n’est pas ce Montpellier là qui peut les arrêter. Il est loin le temps où les Héraultais surprenaient les Lyonnais à la Mosson en tout début de saison. Cela ne tourne plus aussi bien du coté du MHSC alors que l’OL a trouvé son rythme avec une seule défaite depuis septembre et une attaque affolante avec Depay, Toko Ekambi, Kadewere ou encore Slimani, le nouvel arrivant, qui vient d’inscrire son premier but avec ses nouvelles couleurs. Face à l’une des plus mauvaises défenses de Ligue 1, cela risque de faire mal d’autant que les hommes de Rudi Garcia n’ont pas à penser à la Ligue des Champions qu’ils ne jouent pas et c’est peut-être une très belle aubaine pour viser le titre en championnat, eux qui sont 2e avant cette journée.

