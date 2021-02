LES PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs risqués du 19 février

Notre pronostic: Moreirense, Szczecin, Wolfsburg, Utrecht, Midtjylland et Trabzonspor s’imposent en déplacement (95.92)

Six victoires à l’extérieur qui n’auraient rien de très surprenant, au Portugal (voir la rubrique «pari de folie»), en Pologne (voir la rubrique «pari sûr»), en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Turquie pour toucher un très joli pactole de plus de 950 € avec 10 € de mise. Si vous estimez que le succès de Moreirense à Boavista est un peu trop risqué, utilisez un système vous permettant une erreur ou contentez-vous des cinq autres rencontres pour une cote de 24.28. A vous de voir !

Fiabilité: 10 %

Boavista – Moreirense…......................2…..3.95

Wisla Cracovie – Pogon Szczecin……2…..2.50

Bielefeld – Wolfsburg…………………….......2……1.65

Willem II – Utrecht………………………..........2…..1.58

Aalborg – Midtjylland…………………….......2…..1.62

Basaksehir – Trabzonspor……………......2…..2.30

Cote totale…………………………………………...........95.92

Pariez sur Bielefeld - Wolfsburg ici