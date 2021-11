PARIS PRONOS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 1er décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes bat Lille (2.10)

Rennes est le favori logique pour cette rencontre mais la cote est supérieure à deux ! Je pense qu’il faut se ruer dessus. Le Stade Rennais est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 sur les dix dernières journées derrière le PSG. Elle a pris vingt-trois points sur cette période, soit sept de plus que la troisième, Strasbourg. C’est tout simplement impressionnant pour ce club qui peut compter sur un attaquant en très grande forme. Gaëtan Laborde est exceptionnel et marque but sur but. Il s’est illustré ce week-end à Lorient en ouvrant le score pour apporter le succès à son équipe (0-2). Les Lillois ne vont pas bien en championnat avec une 13e place. Ils auront peut-être la tête à leur match de Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. Match de la qualification en huitièmes de finale. Je vous propose donc de miser sur la victoire de Rennes pour plus que doubler la mise !

