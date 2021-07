PARIS PRONOS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 juillet Angleterre – Danemark Euro 2020

Mon pronostic : victoire de l’Angleterre et but de Harry Kane face au Danemark (2.90)

Les Anglais, à défaut d’être impressionnants, sont extrêmement solides. Ils n’ont toujours pas encaissé le moindre but lors de la compétition. Timide lors de la phase de poules, l’Angleterre s’est réveillée en huitième de finale en éliminant l’Allemagne (2-0) avant une démonstration face à l’Ukraine (4-0). Un homme s’est libéré en marquant face à la « Mannschaft ». C’est Harry Kane ! L’attaquant des Spurs a inscrit le deuxième but puis a enchaîné face aux Ukrainiens en plantant à deux reprises. C’était ce qu’il fallait pour que la force de frappe offensive des « Three Lions » fasse enfin peur. Le Danemark peut trembler même si on sait que cette sélection a des joueurs très solides défensivement. L’événement passé avec Eriksen a boosté les joueurs mais je pense qu’ils sont arrivés au bout de leur chemin. C’est pourquoi je jouerais la victoire de l’Angleterre avec le but de Kane pour presque tripler la mise (2.90).

